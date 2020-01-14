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14 января • обновлено в 12:02
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Сбежавший футболист сборной Украины рассказал о матче с Россией на Евро-2020

3.2т
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Футболист "Динамо" (Москва) и экс-игрок сборной Украины Иван Ордец рассказал о возможном матче Украина – Россия на Евро-2020, а также ответил на вопрос, какая из этих команд сильнее.

"Хотел бы я, чтобы на чемпионате Европы встретились сборные России и Украины? Конечно. Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений. Чья сборная сильнее? Украинская", – рассказал Ордец в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Иван Ордец

Иван Ордец

"Спорт-Экспресс"

Также защитник отметил, что еще надеется поехать на финальную часть чемпионата Европы.

"Надеюсь, еще сыграю, все в наших руках. Очень рад за ребят, за главного тренера. Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из российской Премьер-лиги, но надежда умирает последней", – заявил экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины.

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Иван Ордец летом 2019 года покинул "Шахтер" и перешел в московское "Динамо". После этого Андрей Шевченко не вызывал его в национальную команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, слова экс-футболиста сборной Украины, игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого вызвали экстаз у россиян.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Персона
Иван Ордец
Теги
сборная России по футболу Сборная Украины по футболу Динамо Москва
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
так забавно - ВТБ спонсор хуевлян? а еще Овечкин дубль сделал и на 11 место в списке лучших из лучших вошел, до Лемье 4 гола - он тоже динамовец, только московский))))) классное утро
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2
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Виня Ксения, свали уже вонючка малолетняя
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Виня Ксения
Виня Ксения
Понтелеймон Кулиш, фашист, ты еще не сдох? Но уже усрался, я смотрю.
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фил филька
фил филька
для заголовка ближе было бы название "возможно, матч способствовал бы нормализации отношений", но обос не может примирительные тексты печатать - упоротость хозяев не дает этой помойке писать правду
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Виня Ксения, отказники получат "баранку" и уедут домой.
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Виня Ксения
Виня Ксения
фил филька, правда в том, что Украина вас посылает куда подальше, но вы вцепились в нее и как раковая опухоль распрастраняете свои метастазы. Нормализации отношений может способствовать только деоккупация Крыма и Донбасса и выплата рф репараций Украине. Это как минимум. Играть с мельдониевыми сцыкунами никто не собирается.
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