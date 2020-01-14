Сбежавший футболист сборной Украины рассказал о матче с Россией на Евро-2020

Футболист "Динамо" (Москва) и экс-игрок сборной Украины Иван Ордец рассказал о возможном матче Украина – Россия на Евро-2020, а также ответил на вопрос, какая из этих команд сильнее.

"Хотел бы я, чтобы на чемпионате Европы встретились сборные России и Украины? Конечно. Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений. Чья сборная сильнее? Украинская", – рассказал Ордец в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Иван Ордец "Спорт-Экспресс"

Также защитник отметил, что еще надеется поехать на финальную часть чемпионата Европы.

"Надеюсь, еще сыграю, все в наших руках. Очень рад за ребят, за главного тренера. Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из российской Премьер-лиги, но надежда умирает последней", – заявил экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины.

Иван Ордец летом 2019 года покинул "Шахтер" и перешел в московское "Динамо". После этого Андрей Шевченко не вызывал его в национальную команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, слова экс-футболиста сборной Украины, игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого вызвали экстаз у россиян.

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