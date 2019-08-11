Футболист сборной Украины Иван Ордец, перешедший 19 июня в московское "Динамо", в 5-й раз подряд не смог принять участие в матче чемпионата России.

Иван Ордец

Тренерский штаб москвичей внес экс-игрока "Шахтера" в заявку, но оставил в запасе, в очередной раз отказавшись выпускать на игру с "Зенитом". С момента трансфера 27-летний украинец не провел в чемпионате России ни одной минуты на поле.

Ярослав Ракицкий отыграл весь матч за "Зенит", но результативными действиями не отметился.

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Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборной Украины гневно отреагировали на переход Ордеца в российское "Динамо", засыпав его оскорбительными комментариями.

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