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"Самые противные": герой ЧМ U-20 рассказал о провокациях итальянцев

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Защитник молодежной сборной Украины по футболу Ефим Конопля назвал итальянских соперников по полуфиналу чемпионата мира самыми каверзными на турнире.

По словам победителя мундиаля-2019, он и его партнеры были готовы к такому. Кроме того, Ефим рассказал, что после поражения от украинцев "адзуррини" нарушили режим.

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Ефим Конопля (№17)

Ефим Конопля (№17)

"Итальянцы почти всей командой стоят у своего автобуса и курят: кто обычные сигареты, кто электронные. Мимо проходят их тренеры, доктора – ноль реакции. Хотя это для них привычное дело. Помню, еще в прошлом году на Евро их штрафовали в отеле за то, что они курили в номерах. И вообще итальянцы – самые противные: больших симулянтов и провокаторов трудно найти. А их тренеры с судьями себя ведут так, как будто те какие-то школьники", – цитирует Коноплю "Сегодня".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов оценил победу Украины на чемпионате мира по футболу U-20.

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Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Иванова Алена
Иванова Алена
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