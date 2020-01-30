"Самые лучшие": экс-тренер сборной России тоскует по матчам с украинскими командами

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий признался, что товарищеские матчи против украинских клубов были лучшей подготовкой перед Лигой чемпионов.

"Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал "ЦСКА". Это были шикарные спарринги. С "Шахтером" мы играли, с "Металлистом", "Днепром". Когда мы играли с украинскими командами – это были самые лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов", – цитирует слова Слуцкого агентство Tribuna.

Леонид Слуцкий Экспресс газета

Он также добавил, что соперников уровня "Динамо" и "Шахтера" у его команды не было даже в сезоне, поэтому он бы с радостью возобновил эту практику.

"Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским "Динамо", с "Шахтером". Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, каких у нас не было даже в сезоне. Поэтому, если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами", – добавил нынешний наставник казанского "Рубина".

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Слуцкий рассказал о своем уровне понимания украинского языка.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!