В России затравили португальцев из-за скандала с Мораесом

Футбольные федерации Португалии и Люксембурга обжаловали результаты своих матчей в квалификации Евро-2020 против Украины. Функционеры углядели нарушение регламента в натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса.
УЕФА открыла дело против нашей команды, изучив протесты соперников. Эта информация вызвала негодование у российских болельщиков, которые наехали на действующих чемпионов Европы. Футбольные любители заклеймили Португалию, которая, по их мнению, не смогла смириться с ничьей против украинцев.
Жуниор Мораес
ФФУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
В португальских СМИ появилась информация о том, что форвард сборной Украины Жуниор Мораес не имел права принимать участия в матчах квалификации Евро-2020.
Спортивный юрист и адвокат Юрий Юрченко заявил, что ситуация с техническим поражением сборной Украины 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом вполне реальна.
Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат очного противостояния главной команды страны против сборной Украины.
Вслед за Люксембургом протест подала также сборная Португалия.
В РосСМИ указали на аналогичное нарушение в сборной соперника Украины.
УЕФА завел дело на "желто-синих" в связи с участием в матчах Мораеса.
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