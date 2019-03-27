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/Новости футбола

В России затравили португальцев из-за скандала с Мораесом

1.8тЧитать материал на украинском

Футбольные федерации Португалии и Люксембурга обжаловали результаты своих матчей в квалификации Евро-2020 против Украины. Функционеры углядели нарушение регламента в натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса.

УЕФА открыла дело против нашей команды, изучив протесты соперников. Эта информация вызвала негодование у российских болельщиков, которые наехали на действующих чемпионов Европы. Футбольные любители заклеймили Португалию, которая, по их мнению, не смогла смириться с ничьей против украинцев.

Новости
Мораес впервые прокомментировал скандал со сборной Украины

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

ФФУ

В России затравили португальцев из-за скандала с Мораесом

В России затравили португальцев из-за скандала с Мораесом

В России затравили португальцев из-за скандала с Мораесом

В России затравили португальцев из-за скандала с Мораесом

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Тема
Евро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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