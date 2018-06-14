Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча-открытия ЧМ-2018

Сборные России и Саудовской Аравии сыграют в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Хозяева мундиаля примут одну из лучших команд Азии на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ РОССИЯ – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
В Украине прямую трансляцию из столицы России проведет скандальный телеканал "Интер". За полчаса до начало футбольного матча начнется показ церемонии открытия ЧМ-2018.
Кроме того, показ поединка запланирован на российских Первом канале, "Матч ТВ" и белорусском "Беларусь 5".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОССИЯ – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Очевидным фаворитом встречи в "Лужниках" считаются хозяева турнира. Ставки на победу сборной России принимаются с коэффициентом 1,40.
Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на триумф аравийцев достигают уровня 9,50.
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Стартовый матч ЧМ-2018 доверили обслуживать аргентинской бригаде арбитров во главе с 42-летним аргентинцем Нестором Питаной. Интересно, что изначально игру должен был судить Аден Марва Ранже из Кении, но он был отстранен от работы на ЧМ-2018 из-за коррупционного скандала.
Помогать Питане в матче на главной арене России будут лайнсмены Аден Марва РанжеХуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Роль четвертого арбитра исполнит бразилец Сандру Риччи.
Кроме того, впервые в истории футбольных мундиалей будет задействована бригада видеоассистентов. В их число вошли итальянцы Массимилиано Иррати и Даниэле Орсато, аргентинец Мауро Вильяно и чилиец Карлос Астроса.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:
– У меня такое чувство, что полстраны завтра перед стартовым свистком узнает, что начался чемпионат мира. Мы медленно заряжаем, но быстро едем. Мы докажем своей игрой и тогда нас поддержат. Нужно делами доказывать свою состоятельность. Это не рутина, а приятная работа с футболистами. Обсудим какие-то вещи в спокойной обстановке. Иногда бывают у нас монологи.
Хуан Антонио Пицци, главный тренер сборной Саудовской Аравии:
– Так получилось, что нам выпало играть в матче-открытии с хозяевами турнира. А это означает, что нас ждет особое давление – речь даже не столько об игроках на поле, а прежде всего о прессе со стороны средств массовой информации, зрителей, фанатов и так далее. Очевидно, что нас ждет нервная игра. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы научить игроков: они способны выступать против любой команды мира.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Россия: Акинфеев – Фернандес, Кудряшов, Игнашевич, Жирков – Зобнин, Кузяев, Дзагоев, Самедов, Головин – Смолов
Саудовская Аравия: Аль-Муаиуф – Хаусави, Хавсави, Аш-Шахрани, Аль-Бурайк – Утаиф, Аль-Фарадж, Аш-Шехри, Аль-Джассим, Ад-Даусари – Аль-Муваллад
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Команды встречались единственный раз в своей истории в товарищеском матче в 1993-м году. Тогда на своем поле аравийцы добыли волевую победу – 4:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о провале в подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира 2018 года.
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