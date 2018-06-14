Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча-открытия ЧМ-2018

Сборные России и Саудовской Аравии сыграют в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Хозяева мундиаля примут одну из лучших команд Азии на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ РОССИЯ – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

В Украине прямую трансляцию из столицы России проведет скандальный телеканал "Интер". За полчаса до начало футбольного матча начнется показ церемонии открытия ЧМ-2018.

Кроме того, показ поединка запланирован на российских Первом канале, "Матч ТВ" и белорусском "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОССИЯ – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Очевидным фаворитом встречи в "Лужниках" считаются хозяева турнира. Ставки на победу сборной России принимаются с коэффициентом 1,40.

Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на триумф аравийцев достигают уровня 9,50.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Стартовый матч ЧМ-2018 доверили обслуживать аргентинской бригаде арбитров во главе с 42-летним аргентинцем Нестором Питаной. Интересно, что изначально игру должен был судить Аден Марва Ранже из Кении, но он был отстранен от работы на ЧМ-2018 из-за коррупционного скандала.

Помогать Питане в матче на главной арене России будут лайнсмены Аден Марва РанжеХуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Роль четвертого арбитра исполнит бразилец Сандру Риччи.

Кроме того, впервые в истории футбольных мундиалей будет задействована бригада видеоассистентов. В их число вошли итальянцы Массимилиано Иррати и Даниэле Орсато, аргентинец Мауро Вильяно и чилиец Карлос Астроса.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

– У меня такое чувство, что полстраны завтра перед стартовым свистком узнает, что начался чемпионат мира. Мы медленно заряжаем, но быстро едем. Мы докажем своей игрой и тогда нас поддержат. Нужно делами доказывать свою состоятельность. Это не рутина, а приятная работа с футболистами. Обсудим какие-то вещи в спокойной обстановке. Иногда бывают у нас монологи.

Хуан Антонио Пицци, главный тренер сборной Саудовской Аравии:

– Так получилось, что нам выпало играть в матче-открытии с хозяевами турнира. А это означает, что нас ждет особое давление – речь даже не столько об игроках на поле, а прежде всего о прессе со стороны средств массовой информации, зрителей, фанатов и так далее. Очевидно, что нас ждет нервная игра. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы научить игроков: они способны выступать против любой команды мира.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Россия: Акинфеев – Фернандес, Кудряшов, Игнашевич, Жирков – Зобнин, Кузяев, Дзагоев, Самедов, Головин – Смолов

Саудовская Аравия: Аль-Муаиуф – Хаусави, Хавсави, Аш-Шахрани, Аль-Бурайк – Утаиф, Аль-Фарадж, Аш-Шехри, Аль-Джассим, Ад-Даусари – Аль-Муваллад

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались единственный раз в своей истории в товарищеском матче в 1993-м году. Тогда на своем поле аравийцы добыли волевую победу – 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о провале в подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира 2018 года.