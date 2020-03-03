Россия получила соперников по Лиге наций

Сборная России по футболу в Лиге наций-2020 сыграет в группе 3 Лиги B против команд Сербии, Турции и Венгрии.

Результаты жеребьевка Лиги наций

Согласно регламенту турнира команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже. Первый тур запланирован на 3 сентября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы сборной Украины над Португалией в квалификации Евро-2020 Роман Яремчук мощно потроллил российскую сборную, вызвав истерику во многих местных СМИ.

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