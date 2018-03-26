Россия – Франция: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Хозяева будущего чемпионата мира по футболу сборная России считаются очевидным аутсайдером товарищеского матча с командой Франции. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Зенит-Арена" во вторник, 27 марта. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Франция. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Ставки на победу россиян принимаются с коэффициентом 6,50. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех Франции достигают уровня 1,57. При этом аналитики твердо уверены, что зрители не увидят много забитых мячей. Поставить на то, что в матче будет не более двух голов можно с коэффициентов 1,70.

Как сообщал "Обозреватель", в предыдущем матче сборная России в Москве без вариантов проиграла команде Бразилии – 0:3.