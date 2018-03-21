Россия – Бразилия: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча

Хозяева чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России считается явным аутсайдером товарищеского матча с командой Бразилии. Соперники выйдут на поле московского стадиона "Лужники" в пятницу, 23 марта. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Бразилия. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Ставки на победу подопечных Станислава Черчесова принимаются с коэффициентом 6,00. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех пятикратных чемпионов мира бразильцев достигают уровня 1,61.

Аналитики при этом не сомневаются, что зрители увидят не много забитых мячей. Поставить на то, что в матче будет не более двух голов, можно с коэффициентом 1,70.

Как сообщал "Обозреватель", сборной России устроили подлую подставу накануне матча с бразильцами.