Российский клуб выступил с резким заявлением о трансфере Хачериди

В российском ЦСКА опровергли информацию о том, что украинский защитник Евгений Хачериди может пополнить ряды их команды.

"Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух", - отметил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, которого цитирует sport-express.ru.

Евгений Хачериди TO10.GR

Ранее СМИ сообщили, что 32-летний украинский футболист якобы уже согласовал сделку с россиянами и ему осталось пройти медосмотр.

На данный момент Хачериди остается игроком ПАОКа, за который в прошлом сезоне он провел 11 матчей и стал чемпионом Греции. В Украине Хачериди дольше всего выступал за киевское "Динамо", в составе которого трижды выигрывал чемпионат страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболиста сборной Украины Ивана Ордеца затравили после игры за известный российский клуб.

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