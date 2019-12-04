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4 декабря • обновлено в 16:39
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Российских комментаторов загнал в ступор мировой успех украинского футболиста

5.8т
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Голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин был в числе претендентов на получение награды лучшему молодому футболисту мира в рамках церемонии "Золотой мяч"-2019.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

realvalladolid.es

Российских комментаторов на канале "Матч!" присутствие украинского футболиста в числе номинантов, похоже, вогнало в глубокий ступор. Они назвали имена всех претендентов, однако вратаря, который принадлежит к мадридскому "Реалу", проигнорировали.

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Сам Лунин – чемпион мира среди 20-летних – в итоге занял 5-е место в опросе на звание лучшего молодого игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авторитетный французский журнал France Football на своем официальном сайте допустил ошибку, назвав Лунина не украинцем, а россиянином. Позже ошибка была исправлена.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Золотой мяч
Персона
Андрей Лунин
Место
Россия
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не выносит ка-ка-пс-кий желчный пузырь - такой нагрузки.
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