Российских комментаторов загнал в ступор мировой успех украинского футболиста

Голкипер сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин был в числе претендентов на получение награды лучшему молодому футболисту мира в рамках церемонии "Золотой мяч"-2019.

Андрей Лунин realvalladolid.es

Российских комментаторов на канале "Матч!" присутствие украинского футболиста в числе номинантов, похоже, вогнало в глубокий ступор. Они назвали имена всех претендентов, однако вратаря, который принадлежит к мадридскому "Реалу", проигнорировали.

Сам Лунин – чемпион мира среди 20-летних – в итоге занял 5-е место в опросе на звание лучшего молодого игрока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авторитетный французский журнал France Football на своем официальном сайте допустил ошибку, назвав Лунина не украинцем, а россиянином. Позже ошибка была исправлена.

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