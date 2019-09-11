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11 сентября • обновлено в 13:28
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Роналду побил исторический рекорд, наказав за троллинг в свой адрес

1.6т Читать материал на украинском

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду побил очередной снайперский рекорд.

Став автором четырех мячей в матче квалификации Евро-2020 против сборной Литвы, Криштиану завоевал статус лучшего бомбардира в истории отборочных раундов чемпионатов Европы. Он достиг отметки в 25 голов в квалификациях Евро и побил рекорд ирландца Робби Кина, у которого 23 забитых мяча.

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Стоит отметить, что легендарный бомбардир ирландцев Кин поплатился за свой троллинг в Instagram. Буквально накануне очередного матча сборной Португалии он опубликовал в соцсети картинку с надписью: "Думаю, у тебя и так много рекордов, Криштиану. Оставь мне хотя бы этот".

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Однако 34-летняя суперзвезда "Ювентуса" не пощадил теперь уже бывшего рекордсмена, безжалостно порвав оборону сборной Литвы. Как пишет The Sun, Кину ничего не оставалось, как у себя в Instagram признать поражение в бомбардирском споре:

Роналду побил исторический рекорд, наказав за троллинг в свой адрес

Благодаря своему "покеру" в Вильнюсе Роналду довел количество голов за сборную Португалии до 93-х. Ему осталось еще 16 мячей, чтобы сравняться с мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 голов за национальную команду).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины после матча в Вильнюсе также установила исторический рекорд в отборе Евро-2020.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Криштиану Роналду
Место
Литва Вильнюс
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