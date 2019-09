Роналду побил исторический рекорд, наказав за троллинг в свой адрес

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду побил очередной снайперский рекорд.

Став автором четырех мячей в матче квалификации Евро-2020 против сборной Литвы, Криштиану завоевал статус лучшего бомбардира в истории отборочных раундов чемпионатов Европы. Он достиг отметки в 25 голов в квалификациях Евро и побил рекорд ирландца Робби Кина, у которого 23 забитых мяча.

Стоит отметить, что легендарный бомбардир ирландцев Кин поплатился за свой троллинг в Instagram. Буквально накануне очередного матча сборной Португалии он опубликовал в соцсети картинку с надписью: "Думаю, у тебя и так много рекордов, Криштиану. Оставь мне хотя бы этот".

Однако 34-летняя суперзвезда "Ювентуса" не пощадил теперь уже бывшего рекордсмена, безжалостно порвав оборону сборной Литвы. Как пишет The Sun, Кину ничего не оставалось, как у себя в Instagram признать поражение в бомбардирском споре:

Благодаря своему "покеру" в Вильнюсе Роналду довел количество голов за сборную Португалии до 93-х. Ему осталось еще 16 мячей, чтобы сравняться с мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 голов за национальную команду).

Poker Face! 🔥🔥🔥🔥



New record: @Cristiano has now scored 25 goals in European qualifiers! 👏 pic.twitter.com/kqBOn9Qm9d