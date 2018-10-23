Ренн – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с французским "Ренном".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Ренн" – "Динамо". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени в четверг, 25 октября.

Увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 2". Здесь показ встречи будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием экспертов. Кроме того, прямую трансляцию из Ренна против пятой команды Франции запланировал в своей сетке российский вещатель "Матч! Арена".

"Ренн" – "Динамо"

Напомним, что в первом туре подопечные Хацкевича сыграли вничью 2:2 с "Астаной" из Казахстана. Во втором туре "Динамо" упустило победу над "Яблонцем" в Чехии (2:2), ведя по ходу встречи в два мяча.