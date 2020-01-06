Главная Новости
6 января • обновлено в 20:51
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Реал" столкнулся с демаршем в ситуации с Луниным

1.8т
Читать материал на украинском

Испанский "Вальядолид" отказывается прерывать арендное соглашение вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Середняк Примеры таким образом отреагировал на намерения мадридского "Реала" вернуть нашего соотечественника в свои ряды, пишет AS. "Бело-фиолетовые" уже связались с руководством "сливочных" и сообщили о своем решении.

"Вальядолид" пообещал, что Лунин в любой момент сможет получить возможность проявить себя в чемпионате. В противном же случае Андрей точно будет играть в Кубке Испании.

Новости
Вратарь сборной Украины попал в топ-10 в мире необычного рейтинга

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Gottstat.com

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел за свою команду всего лишь один матч – вратарь сборной Украины помог "Вальядолиду" пройти "Толосу" в первом раунде кубка (3:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" проявляет конкретный интерес к еще одному футболисту сборной Украины.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Теги
Сборная Украины по футболу Реал Мадрид ФК Вальядолид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги