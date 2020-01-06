"Реал" столкнулся с демаршем в ситуации с Луниным

Испанский "Вальядолид" отказывается прерывать арендное соглашение вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Середняк Примеры таким образом отреагировал на намерения мадридского "Реала" вернуть нашего соотечественника в свои ряды, пишет AS. "Бело-фиолетовые" уже связались с руководством "сливочных" и сообщили о своем решении.

"Вальядолид" пообещал, что Лунин в любой момент сможет получить возможность проявить себя в чемпионате. В противном же случае Андрей точно будет играть в Кубке Испании.

Андрей Лунин Gottstat.com

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел за свою команду всего лишь один матч – вратарь сборной Украины помог "Вальядолиду" пройти "Толосу" в первом раунде кубка (3:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, английский "Манчестер Сити" проявляет конкретный интерес к еще одному футболисту сборной Украины.

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