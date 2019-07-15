"Реал" принял окончательное решение по Лунину

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в новом сезоне вновь будет выступать на правах аренды в другом клубе.

По сообщениям испанских СМИ, такое решение королевский клуб принял после того, как стало известно, что голкипер мадридцев Кейлор Навас остается в команде на следующий сезон.

Андрей Лунин вновь окажется в аренде

Несмотря на то, что сейчас украинский голкипер вместе с "Реалом" вылетел в Канаду на предсезонный сбор, испанцы заняты активным поиском новой команды для Лунина, поскольку роль третьего вратаря не устраивает ни футболиста, ни мадридский "Реал".

По сведениям местных журналистов, в услугах украинского голкипера заинтересован "Бетис".

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты мадридского "Реала" выступили против решения главного тренера Зинедина Зидана отказаться в будущем сезоне от услуг вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

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