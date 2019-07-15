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"Реал" принял окончательное решение по Лунину

1.3т Читать материал на украинском

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в новом сезоне вновь будет выступать на правах аренды в другом клубе.

По сообщениям испанских СМИ, такое решение королевский клуб принял после того, как стало известно, что голкипер мадридцев Кейлор Навас остается в команде на следующий сезон.

Андрей Лунин вновь окажется в аренде

Андрей Лунин вновь окажется в аренде

Несмотря на то, что сейчас украинский голкипер вместе с "Реалом" вылетел в Канаду на предсезонный сбор, испанцы заняты активным поиском новой команды для Лунина, поскольку роль третьего вратаря не устраивает ни футболиста, ни мадридский "Реал".

Новости
СМИ сообщили, где на самом деле продолжит карьеру Лунин

По сведениям местных журналистов, в услугах украинского голкипера заинтересован "Бетис".

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты мадридского "Реала" выступили против решения главного тренера Зинедина Зидана отказаться в будущем сезоне от услуг вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

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Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Андрей Лунин Кейлор Навас
Теги
Реал Мадрид ФК Бетис
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