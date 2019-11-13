"Реал" готовит трансферную бомбу

Мадридский "Реал" готов выложить €400 млн за нападающего сборной Франции и игрока французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Таким образом гранд испанского футбола готов побить трансферный рекорд, который принадлежит другому игроку французкой команды Неймару – он был выкуплен из "Барселоны" за €222 млн, пишет издание Le Parisien.

"Сливочные" хотят воспользоваться тем, что Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с парижанами, срок которого рассчитан до 2020 года.

Килиан Мбаппе (слева) ФК ПСЖ

Напомним, что в текущем сезоне в составе парижан Мбаппе провёл семь матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок ПСЖ Неймар прокомментировал грандиозный скандал в матче "Шахтер" – "Динамо".

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