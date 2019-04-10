"Разницу чувствуете?" Футбольный агент рассказал, как "Украина убегает от России"

Российский футбольный агент Алексей Дуданец рассказал о характерной разнице между РФ и Украиной.

По словам функционера, в его стране игроки не стремятся к переходу в западноевропейские клубы.

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Александр Зинченко

"Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодежном уровне. У них денег нет. У них у любого футболиста цель – уехать и зарабатывать деньги. У нас, кого ни спроси, то ответит, что хочет играть в РПЛ. А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: "Играть в "Севилье". Разницу чувствуете?" – сказал Дуданец в интервью "Чемпионату".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, как отказался "раздвигать ножки" перед Россией, из которой поступило выгодное предложение.

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