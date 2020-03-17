Ракицкому придется пройти тест на коронавирус

Украинский футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий вместе с одноклубниками пройдет тест на коронавирус, сообщил генеральный директор питерской команды Александр Медведев.

Ярослав Ракицкий

"18 марта будет встреча с тренерским штабом, футболистами и другими работниками клуба по поводу того, как будут развиваться события до 10 апреля. Все сотрудники клуба, включая футболистов и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Здоровье важнее любых игр, в том числе и футбола. Мы говорим о здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей. Если мы будем координированно действовать, соблюдая дисциплину, то всё будет хорошо", — цитирует Медведева "Чемпионат".

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы — 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Вечером 17 марта УАФ остановил все футбольные турниры в Украине.

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