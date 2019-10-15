"Радуются огню в комментариях": Канделаки завелась из-за слов футболиста сборной Украины

Генеральный продюсер российского канала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки отреагировала на высказывание нападающего сборной Украины Романа Яремчука после матча с Португалией (2:1).

Тина Канделаки Фото: instagram/tina_kandelaki

"Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко. После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал, что мы не как Россия: обыграли Шотландию – и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро. Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии", - написала Канделаки, которую цитирует sports.ru.

Она также раскритиковала СМИ, которые, по ее мнению, тиражируют "глупость" ради "хайпа" в комментариях.

"Спортивные порталы ради хайпа и кликов начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?" – добавила известная телеведущая и продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист сборной Украины возмутился действиями Криштиану Роналду во время игры с Португалией.

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