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15 октября • обновлено в 13:54
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"Приходят ко мне сами": Роналду сделал дерзкое заявление после матча с Украиной

6.8т Читать материал на украинском

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился своими эмоциями после поражения от сборной Украины в матче отборочного цикла Евро-2020 (1:2).

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне дойти до отметки в 700 забитых мячей в карьере, несмотря на горький вкус от поражения в сегодняшнем матче. У нас было много возможностей для того, чтобы забить, наша команда играла хорошо и мы заслужили победу", — сказал Роналду, которого цитирует Dynamo.kiev.ua.

По его словам, не он ищет рекорды, а они "сами находят" его.

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"Рекорды приходят ко мне естественно, я их не ищу, они приходят ко мне сами. Рад, что достиг этой цели в 700 забитых мячей. Но самая важная цель — всегда новая. Думаю уже о завтрашнем дне, постараюсь забить 701-й гол в следующей игре за "Ювентус", — отметил обладатель пяти "Золотых мячей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду в Киеве забил 700-й гол в карьере, став лишь шестым футболистом в истории, которому покорилось такое достижение.

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Темы
Украина - Португалия Евро-2020
Персона
Криштиану Роналду
Место
Украина Киев
Тег
сборная Португалии по футболу
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филипп филипыч
филипп филипыч
шутки в адрес пятикратного золотомячника будут?)
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Должны были выиграть...но токова селяви
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