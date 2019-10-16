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16 октября • обновлено в 14:11
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"Лучше для него": в ФФУ рассказали о будущем Шевченко в сборной Украины

1.9т Читать материал на украинском

Президент УАФ (бывшая ФФУ) Андрей Павелко прокомментировал успех сборной Украины в отборе Евро-2020, а также рассказал о будущем главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко

Андрей Шевченко и Андрей Павелко

ФФУ

"Мы верили в победу и готовились именно к такому результату. Рад, что удалось подарить болельщикам такой неповторимый праздник. Перед началом квалификации на УАФ осуществлялось мощное давление. Многие не верили в тренерский талант Андрея Шевченко. Но результат показал, что все было сделано правильно. Я знал и был уверен, что у Шевченко все получится, хотя чувствовал давление от журналистов, которые ставили под сомнение решение о его назначении. Андрей молодец, я рад за него", — сказал Павелко в интервью пресс-службе УАФ.

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Он также прокомментировал возможный уход Шевченко в "Милан", который, по слухам, может произойти в ближайшем будущем.

"Мы с Андреем много прошли вместе. В ближайшее время обсудим и вместе решим, что лучше для него и сборной Украины. Но сейчас мысли только о Евро, он — главный тренер команды", — отметил президент УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко оценил победу над Португалией, заявив, что увидел на поле "11 львов".

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Тема
Евро-2020
Персоны
Андрей Павелко Андрей Шевченко
Место
Украина
Тег
Сборная Украины по футболу
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