Пышногрудая богиня: опубликованы горячие фото жены российского футболиста

Жена российского голкипера "Ростова" Сергея Песьякова Ксения постоянно радует многочисленных подписчиков Instagram своими горячими фотографиями.

Она встречается с футболистом с 2008 года и помогает ему воспитывать двух детей – дочку Полину и сына Артема. В браке с Песьяковым Ксения находится на протяжении шести лет. Несмотря на статус матери двух детей, она находится в потрясающей форме и не стесняется демонстрировать ее на своей Instagram-странице со 116 тысячами подписчиков.

Ксения Песьякова Eurosport

Песьякова является активной пользовательницей социальной сети, публикуя множество фотографий и тщательно продумывая к ним подписи. Предлагаем вам самостоятельно оценить красоту жены голкипера "Ростова".

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