Пышногрудая богиня: опубликованы горячие фото жены российского футболиста

Жена российского голкипера "Ростова" Сергея Песьякова Ксения постоянно радует многочисленных подписчиков Instagram своими горячими фотографиями.
Она встречается с футболистом с 2008 года и помогает ему воспитывать двух детей – дочку Полину и сына Артема. В браке с Песьяковым Ксения находится на протяжении шести лет. Несмотря на статус матери двух детей, она находится в потрясающей форме и не стесняется демонстрировать ее на своей Instagram-странице со 116 тысячами подписчиков.
Ксения Песьякова
Eurosport
Песьякова является активной пользовательницей социальной сети, публикуя множество фотографий и тщательно продумывая к ним подписи. Предлагаем вам самостоятельно оценить красоту жены голкипера "Ростова".
Швейцарский психиатр Герман Роршах разработал тест для исследования психики человека, основанный на чернильных кляксах. ⠀ Изображения подстегивают воображение на свободные ассоциации. На основе сюжетов, возникаемых в голове испытуемого, можно многое рассказать о его личности. 🔎 ⠀ Типа, смотришь на бесформенную кляксу, и рассказываешь врачу, что видишь: ну там, гриб, кошку, топор, соитие черепах, ребёнка с лопаточкой..., а на самом деле не нарисовано там ровным счётом ничего. Только то, что видите вы сами.☝🏻 ⠀ Мне кажется, что в жизни, и особенно в соцсетях, ровно так же. Любую информацию люди зачастую наполняют одним им ведомым смыслом, делают свои выводы, а иногда и критикуют, оскорбляют, раздражаются, обижаются. ⠀ Если вы замечаете, что вас бесит какой-то человек, книга или событие, задумайтесь, почему? Чем оно зацепило вас? Так можно намного глубже понять себя.🧐 ⠀ #каждыйвидитточтохочет #неспешитесвыводами #иногдалюдиглубжечемкажутся #психология #psychology #будьтедобрее #всевозвращается
Какая елка в тренде?🌲🎄🌴 Сейчас многие борются за экологию. Кто-то покупает искусственную ёлку, кто-то не ставит ёлку вообще. ⠀ Но без аромата хвои, мандаринов, снега, кажется, нет и Новогоднего настроения.🎅🏼❄☃🍊🎉🎊🎁🥂 ⠀ У нас искусственная🎄 А как вы? С елкой или без?🍾🥂 ⠀ #новыйгодкнаммчится #любимыйпраздник #новыйгод2020 #новогоднеенастроение
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