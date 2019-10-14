Провоцирует? Роналду появился на "Олимпийском" в неподобающем виде

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду за сутки до матча отбора Евро-2020 со сборной Украины потренировался на НСК "Олимпийский", появившись на поле в "неподобающем" виде.

Криштиану Роналду

Сережка, надетая на левое ухо португальской "семерки", противоречила правилам безопасности. Дело в том, что футбольными правилами игрокам запрещается надевать на себя металлические украшения, например, ручные браслеты либо ушные серьги. Такие требования связаны, в первую очередь, со здоровьем спортсменов: в пылу борьбы легко за что-нибудь зацепиться и получить необязательную травму.

Английский арбитр Крэйг Поусон, который будет обслуживать матч Украина - Португалия, точно потребует от Роналду снять сережку перед выходом на поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роналду побил исторический рекорд в сборной Португалии.

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