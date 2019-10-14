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14 октября • обновлено в 19:40
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Провоцирует? Роналду появился на "Олимпийском" в неподобающем виде

7.2т Читать материал на украинском

Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду за сутки до матча отбора Евро-2020 со сборной Украины потренировался на НСК "Олимпийский", появившись на поле в "неподобающем" виде.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Сережка, надетая на левое ухо португальской "семерки", противоречила правилам безопасности. Дело в том, что футбольными правилами игрокам запрещается надевать на себя металлические украшения, например, ручные браслеты либо ушные серьги. Такие требования связаны, в первую очередь, со здоровьем спортсменов: в пылу борьбы легко за что-нибудь зацепиться и получить необязательную травму.

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Английский арбитр Крэйг Поусон, который будет обслуживать матч Украина - Португалия, точно потребует от Роналду снять сережку перед выходом на поле.

Провоцирует? Роналду появился на "Олимпийском" в неподобающем виде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роналду побил исторический рекорд в сборной Португалии.

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Тема
Украина - Португалия
Персона
Криштиану Роналду
Место
Украина Киев
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, вы реально больные люди, если печатаете такое.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Обос", вы лохи. Он снимет и нет проблем.
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Он Алекс
Он Алекс
Бред
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