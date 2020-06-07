Принято официальное решение по контракту Шевченко и сборной Украины

Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года, сообщил на брифинге УАФ Андрей Павелко.
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Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!
Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года, сообщил на брифинге УАФ Андрей Павелко.
Новость обновляется...
Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!
УКРАИНА:
Подтвержденные случаи: 26 999.
Вылечились: 12 054. Умерли: 788.
В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.
Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.
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