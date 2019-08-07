"Приходит мертвый": в России восхитились Ребровым, "бухнувшим в ресторане"

Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов восхитился здоровьем украинца Сергея Реброва, который с 2008-го по 2009 год, выступал за российский клуб.

Сайманов вспомнил историю, как знаменитый украинец отправил в дубль своего российского партнера по команде Александра Бухарова.

"У нас Серега Ребров был. Он как-то с Бухаровым выпил в ресторане. Бухар приходит мертвый, его в дубль заслали. Его вызывает Бердыев и говорит: "Саша, не водись ты с ним. Он пришел из "Динамо" Киев. Видишь, вы вчера вместе бухнули, он сегодня на тренировке лучшим был, а ты неделю будешь отходить", – сказал Сайманов в эфире Youtube-канала "Красава".

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Напомним, что Ребров стал главным тренером венгерского "Ференцвароша" в августе прошлого года. Согласно договору, украинец получает больше 1,5 млн евро в год. По меркам венгерского чемпионата это весьма значительная сумма.

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