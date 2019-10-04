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4 октября • обновлено в 14:36
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Премьер-лига Украины: где смотреть онлайн 10-й тур

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В чемпионате Украины по футболу 5-6 октября будут сыграны очередные матчи в розыгрыше Премьер-лиге.

Центральным противостоянием 10-го тура является встреча в Днепре, где местная команда примет донецкий "Шахтер".

Болельщики, как всегда, смогут увидеть игры первенства в прямом эфире на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Новости
"Динамо" лишилось основного вратаря за несколько минут до начала матча в Лиге Европы

Премьер-лига Украины. 10-й тур

5 октября (суббота)

14:00. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Воркла" имени Бутовского
Главный арбитр: Максим Козыряцкий

17:00. "Десна" – "Олимпик", "УНИАН"
Чернигов, стадион имени Гагарина
Главный арбитр: Юрий Можаровский

19:30. "Львов" – "Заря", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: Виталий Новохатний

6 октября (воскресенье)

14:00. "Днепр-1" – "Шахтер", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал

17:00. "Колос" – "Динамо", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Андрей Коваленко

19:30. "Александрия" – "Карпаты", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Юрий Иванов

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Шахтер" угодили в странную ситуацию во втором туре еврокубков

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Премьер-лига Украины
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