Премьер-лига Украины: где смотреть онлайн 10-й тур

В чемпионате Украины по футболу 5-6 октября будут сыграны очередные матчи в розыгрыше Премьер-лиге.
Центральным противостоянием 10-го тура является встреча в Днепре, где местная команда примет донецкий "Шахтер".
Болельщики, как всегда, смогут увидеть игры первенства в прямом эфире на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 10-й тур
5 октября (суббота)
14:00. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Воркла" имени Бутовского
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
17:00. "Десна" – "Олимпик", "УНИАН"
Чернигов, стадион имени Гагарина
Главный арбитр: Юрий Можаровский
19:30. "Львов" – "Заря", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: Виталий Новохатний
6 октября (воскресенье)
14:00. "Днепр-1" – "Шахтер", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
17:00. "Колос" – "Динамо", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
19:30. "Александрия" – "Карпаты", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Юрий Иванов
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