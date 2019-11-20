"Пошел на ***": в России отреагировали на скандал в сборной на Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) хочет наказать фанатов российской сборной, оскорблявших во время матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино нападающего Артема Дзюбу.

Артем Дзюба с болельщиками

Ранее стало известно, что на поединке Сан-Марино – Россия несколько десятков фанатов из гостевого сектора скандировали: "Дзюба, Дзюба, иди ## ### (прочь)". После матча капитан сборной России Артем Дзюба сразу пошел в раздевалку, отказавшись вместе с командой подойти к фанатской трибуне.

В едином порыве гостевая трибуна в Серравалле проскандировала:

"Дзюба, Дзюба, иди нах**" pic.twitter.com/gnVO956K1N — OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 19 ноября 2019 г.

Как сообщает телеграм-канал Baza, чиновники РФС решили не оставлять без внимания этот эпизод и найти хулиганов, благо болельщики, кричавшие нецензурные выражения про Дзюбу, попали на видео и фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России резко отреагировали на возможное отстранение их страны от Евро-2020 из-за громкого допингового скандала.

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