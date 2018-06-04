Показан истинный ад в России накануне ЧМ-2018

В сети огромную популярность набирает видео из Казани, в котором показаны нечеловеческие условия проживания россиян.

Хозяева мундиаля приглашают иностранцев посмотреть на их дома: здесь нет водопровода, газопровода, дорог, люди ходят в туалет на улице.

"Рональдиньо, Роналдо какой-нибудь или Пеле. Пусть приедет-посмотрит, в каких мы условиях живем в 21 веке", - цитирует жителей издание "Настоящее время".

Чиновники обещают их расселить, но пока только вырыли выгребную яму одной семье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США элегантно унизили сборную России перед ЧМ-2018.