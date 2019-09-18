"Показали неплохую картинку": Каштру прокомментировал поражение "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в 1-м туре Лиги чемпионов.

Луиш Каштру

"Понимали, насколько сложно будет играть с "МанСити". Нашей целью было не позволять развивать сопернику атаки в центре, оставляли им свободные фланги. Хотели проводить быстро свои атаки. После 0:1 Мораес мог забивать. Во втором тайме снова был у него момент. Совершили технические ошибки, особенно в моменте с третьим голом. В обороне надо быть лучше, строже. Такие моменты не случаются в УПЛ. Сегодня один заслуженный победитель — "МанСити", - заявил Каштру в эфире телеканала "Футбол 2".

По словам наставника в некоторых моментах команда потеряла баланс в обороне.

"Со мной либо с другим тренером, все команды испытают большие сложности в матчах с "Сити". Если мы посмотрим на историю этого клуба за последние годы, они всегда легко выходили из группы. Англичане забили из-за наших ошибок. В первом тайме мы сделали то, что должны. Из позитива я бы отметил большую отдачу игроков, два момента в первом тайме, и еще один во втором. Эти моменты очень хорошо были разыграны. Мы показали неплохую картинку команды, несмотря на 0:3. Расстроили болельщиков. Хотели добиться хотя бы ничьей, но были малоэффективны", - подытожил португалец.

Напомним, что игра в Харькове "Шахтер" - "Манчестер Сити" завершился со счетом 0:3.

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