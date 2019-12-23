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23 декабря • обновлено в 16:06
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Под угрозой смерти: фанаты "Наполи" поставили ультиматум команде

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Фанаты "Наполи" угрожали убить своих игроков в случае потери очков в домашнем матче против "Сассуоло" в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Хозяева вырвали победу на последних секундах.

Как сообщает Спорт-Экспресс, на 86-й минуте встречи при счете 1:1 болельщики неаполитанцев начали скандировать "Если не выиграете, мы вас убьем". Дело шло к ничьей, но на четвертой добавленной минуте поединка хозяевам таки удалось забить решающий гол. Его автором стал Педро Обианг, который отправил мяч в свои ворота.

Фанаты "Наполи"

Фанаты "Наполи"

Football.ru

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Эта победа стала первой для Дженнаро Гаттузо у руля "Наполи". Она позволила неаполитанцам подняться на восьмое место в таблице и прервать безвыигрышную серию, которая продолжалась восемь матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду крайне негативно отреагировал на проигрыш "Ювентуса" в матче за Суперкубок Италии против "Лацио".

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Тема
Чемпионат Италии
Место
Италия Неаполь
Тег
ФК Наполи
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