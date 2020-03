Перенос Евро-2020: УЕФА сообщил о неожиданном решении по турниру

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на перенос Евро-2020 на лето 2021 года, не станет менять название турнира. Чемпионат Европы по-прежнему будет называться "Евро-2020".

Об этом УЕФА сообщил на своей странице в Twitter.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9