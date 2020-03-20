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20 марта • обновлено в 20:18
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Перенос Евро-2020: УЕФА сообщил о неожиданном решении по турниру

2.1т
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на перенос Евро-2020 на лето 2021 года, не станет менять название турнира. Чемпионат Европы по-прежнему будет называться "Евро-2020".

Об этом УЕФА сообщил на своей странице в Twitter.

Напомним, решение о переносе чемпионата Европы на следующий год было принято в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, теперь он будет сыгран с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Союз европейских футбольных ассоциаций оценил затраты, связанные с переносом финальной стадии Евро-2020. Чтобы их покрыть, клубы и лиги должны будут заплатить 275 млн фунтов стерлингов (около 300 млн евро).

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Евро-2020
Тег
УЕФА
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