Переход Зозули в "Динамо": появились новые подробности

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля в летнее трансферное окно может перейти в киевское "Динамо".
Роман Зозуля
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Заинтересованность вице-чемпионов Украины в услугах футболиста подтвердил "Футбол 24" ведущий журналист El Digital de Albacete Уго Пинья, которому удалось пообщаться с представителем футболиста.
"Зозуля открыт для любых предложений, в том числе – к интересу со стороны киевского "Динамо". На него также выходили другие клубы.
"Альбасете" пока не общался с игроком относительно продления контракта. Они хотят узнать, где начнут следующий сезон (Сегунда или Примера), а уже после этого принимать конкретные решения. "Альбасете" встретится с "Мальоркой" в плей-офф за выход в Примеру. Если команда Рамиса пройдет этот барьер, то проведет еще одну дуэль с победителем пары "Депортиво" – "Малага".
Решение Зозули будет зависеть от предложения "Альбасете". Если его устроят предложенные клубом условия, то он останется, в противном случае – покинет команду", – отметил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL, Зозуля признался, что не понимает причин, по которым главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает его в национальную команду.
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