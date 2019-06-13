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Переход Зозули в "Динамо": появились новые подробности

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Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля в летнее трансферное окно может перейти в киевское "Динамо".

Роман Зозуля

Роман Зозуля

ua-football

Заинтересованность вице-чемпионов Украины в услугах футболиста подтвердил "Футбол 24" ведущий журналист El Digital de Albacete Уго Пинья, которому удалось пообщаться с представителем футболиста.

"Зозуля открыт для любых предложений, в том числе – к интересу со стороны киевского "Динамо". На него также выходили другие клубы.

"Альбасете" пока не общался с игроком относительно продления контракта. Они хотят узнать, где начнут следующий сезон (Сегунда или Примера), а уже после этого принимать конкретные решения. "Альбасете" встретится с "Мальоркой" в плей-офф за выход в Примеру. Если команда Рамиса пройдет этот барьер, то проведет еще одну дуэль с победителем пары "Депортиво" – "Малага".

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Решение Зозули будет зависеть от предложения "Альбасете". Если его устроят предложенные клубом условия, то он останется, в противном случае – покинет команду", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зозуля признался, что не понимает причин, по которым главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает его в национальную команду.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
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