''Патриоты начнут фигню писать'': трансфер ''кормильца Ракицкого'' в Россию оправдали

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко оправдал потенциальный трансфер 29-летнего защитника Ярослава Ракицкого из донецкого "Шахтера" в "Зенит" необходимостью кормить семью.

"Поиграть в более сильном чемпионате? Да он уже много чего выиграл. Не думаю, что горит желанием что-то доказать. Тем более, не забывайте, что "Шахтер" всю жизнь выступает в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. К тому же сейчас всю эту фигню начнут писать про него: мол, предатель и все такое... У нас же патриоты забывают, что человеку семью надо кормить", – цитирует Леоненко СЭ.

В тоже время экс-футболист "Динамо" думает, что в чемпионате России Ярослав может "поплыть".

"Конечно! Причем очень уверенно. После "Шахтера", как я уже заметил, всегда очень сложно перестраиваться. То же самое можно сказать и про "Барселону". Там всегда есть слабые защитники. Почему? Потому что каталонцы постоянно атакуют. Думаю, в "Зените" Ракицкому придется тяжело. Ну и не забывайте еще и про политические моменты. Он, правда, парень не промах, держит удар. Но все-таки", - подытожил Леоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Зенит" предложил за футболиста "Шахтера" Ярослава Ракицкого 10 млн евро.

В случае успешного завершения сделки защитник сборной Украины перейдет в питерский клуб на 2,5 года. В сети разгорелись жаркие споры по поводу перехода Ракицкого в российскую команду.

Позже появилась информация, что "Шахтер" изменил требования к питерскому "Зениту", потребовав 12 млн евро за трансфер Ярослава, а также 3 млн евро в виде легко достижимых бонусов.

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