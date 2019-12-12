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12 декабря • обновлено в 09:53
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Овечкин отправил в больницу судью из НХЛ

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Рефери матча НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Бостон Брюинз" был доставлен в больницу после того, как звездный россиянин Александр Овечкин сильно толкнул его в игровом эпизоде.

Как сообщает Чемпионат, в начале третьего периода при счете 2:2 российский хоккеист хотел отобрать шайбу у игрока "Бостона" и без злого умысла врезался в главного судью матча Джона Макайзека, который неудачно выбрал позицию.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

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"НХЛ сообщила, что состояние Маказека будет оценено врачами после того, как произошёл этот случай с Овечкиным", – рассказал обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти по ходу матча.

Серьезность повреждений, полученных арбитром, пока не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Овечкин поразил болельщиков на матче НХЛ своими рискованными действиями.

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Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
Место
США
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