Овечкин отправил в больницу судью из НХЛ

Рефери матча НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Бостон Брюинз" был доставлен в больницу после того, как звездный россиянин Александр Овечкин сильно толкнул его в игровом эпизоде.

Как сообщает Чемпионат, в начале третьего периода при счете 2:2 российский хоккеист хотел отобрать шайбу у игрока "Бостона" и без злого умысла врезался в главного судью матча Джона Макайзека, который неудачно выбрал позицию.

Александр Овечкин Известия

Ref Jon McIsaac drilled (intentionally) by #ALLCAPS star Ovechkin during #BOSvsWSH. Down the tunnel. pic.twitter.com/K1z5rT9GSm — Zebras On Ice (@IceZebras) December 12, 2019

"НХЛ сообщила, что состояние Маказека будет оценено врачами после того, как произошёл этот случай с Овечкиным", – рассказал обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти по ходу матча.

Серьезность повреждений, полученных арбитром, пока не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Овечкин поразил болельщиков на матче НХЛ своими рискованными действиями.

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