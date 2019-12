Овечкин отправил в больницу судью из НХЛ

Рефери матча НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Бостон Брюинз" был доставлен в больницу после того, как звездный россиянин Александр Овечкин сильно толкнул его в игровом эпизоде.

Как сообщает Чемпионат, в начале третьего периода при счете 2:2 российский хоккеист хотел отобрать шайбу у игрока "Бостона" и без злого умысла врезался в главного судью матча Джона Макайзека, который неудачно выбрал позицию.

Ref Jon McIsaac drilled (intentionally) by #ALLCAPS star Ovechkin during #BOSvsWSH. Down the tunnel. pic.twitter.com/K1z5rT9GSm