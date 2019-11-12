От ФФУ потребовали отменить карточку Тайсону

Украинскую ассоциацию футбола (УАФ, бывшая ФФУ) призвали отменить наказание бразильского легионера "Шахтера" Тайсона по итогам расистского скандала в центральном матче 14-го тура УПЛ.

Соответствующее обращение после игры "горняков" с "Динамо" сделала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Тайсон ФК "Шахтер"

"Мы обращаемся в УАФ по вопросу возможности отмены красной карточки для Тайсона. Мы просим провести расследования по факту поведения болельщиков и управления ситуацией в матче официальными лицами", – гласит заявление FIFPro.

Также в обращении организации говорится о том, что ее представители поддерживают контакт с Тайсоном и Дентиньо, чтобы выразить им необходимую поддержку.

Напомним, что удаление бразилец "горняков" заработал за неприличный жест, показанный в ответ на расистские выкрики болельщиков "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, самый дорогой футболист мира бразилец Неймар также не остался в стороне, прокомментировав нашумевший эпизод в украинском дерби.

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