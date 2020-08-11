Опубликован состав сборной Украины по футболу на Лигу наций

Зинченко и Цыганков вошли в состав команды.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала расширенный список игроков сборной, которые будут готовится к Лиге наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.

Кроме стабильных "легионеров" Зиченко, Ярмоленко, Малиновского и ветеранов национальной команды Пятова и Степаненко, в ростер вошли Супряга, Зубков, Харатин, Бондарь, Попов, Тымчик и Бущан.

Полный состав выглядит следующим образом:

Вратари: Лунин, Пятов, Бойко, Бущан, Панькив

Защитники: Шабанов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Пластун, Болбат, Караваев, Соболь, Тымчик, Попов, Бурда, Бондарь

Полузащитники: Буяльский, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Сидорчук, Коваленко, Цыганков, Зинченко, Марлос, Ярмоленко, Шапаренко, Шепелев, Безус, Зубков, Макаренко, Харатин

Нападающие: Яремчук, Мораес, Супряга

Состав сборной Украины по футболу: защитники УАФ

Состав сборной Украины по футболу: нападающие УАФ

Состав сборной Украины по футболу: голкиперы УАФ

Состав сборной Украины по футболу: полузащитники УАФ

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля исполком УАФ утвердил места проведения домашних матчей сборной Украины в рамках Лиги наций 2020/21.

Ранее УАФ представила новую форму сборной Украины, дизайн которой разработала компания Joma.