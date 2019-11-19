Определились все возможные соперники Украины на Евро-2020

После того, как завершились матчи последнего тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2020, стали известны все возможные соперники сборной Украины.

Финальная часть пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Сборные-хозяйки уже имеют определенные группы, в которой попали заранее названными парами.

Группа A: Италия ("Олимпико", Рим), Азербайджан ("Олимпийский", Баку)

Группа B: Россия ("Санкт-Петербург", Санкт-Петербург), Дания ("Паркен", Копенгаген)

Группа C: Нидерланды ("Йохан Кройфф Арена", Амстердам), Румыния ("Арена Национале", Бухарест)

Группа D: Англия ("Уэмбли", Лондон), Шотландия ("Хэмпден Парк", Глазго)

Группа E: Испания ("Сан-Мамес, Бильбао), Ирландия ("Дублин Арена", Дублин)

Группа F: Германия ("Арена Мюнхен", Мюнхен), Венгрия ("Пушкаш Арена", Будапешт)

Сборная Украины официально попала в первую корзину вместе с Италией, Англией, Бельгией, Испанией и Германией, поэтому не сможет сыграть в группах, где есть эти команды.

Так как с УЕФА разводит нашу страну с Россией, то единственный вариант - группа С.

Соперником Украины станет кто-то из третьей корзины (Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия) и победитель плей-офф Лиги наций пути А (Исландия, Болгария, Израиль, Румыния, Уэльс, Словакия, Ирландия и Северная Ирландия).

Как сообщал OBOZREVATEL, успех сборной Украины по футболу в матче 9-го тура квалификации на чемпионат Европы-2020 вызвал восхищение у российских болельщиков.

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