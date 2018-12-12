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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

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В среду, 12 декабря, состоялись заключительные поединки группового раунда Лиги чемпионов. 16 команд вышли в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира.

Среди участников 1/8 финала Лиги чемпионов оказались испанские "Атлетико", "Барселона" и "Реал", немецкие "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Шальке", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", французские "Лион" и ПСЖ, итальянские "Ювентус" и "Рома", потругальский "Порту", а также соперник "Динамо" в плей-офф квалификации ЛЧ – голландский "Аякс".

Жеребьевка 1/8 финала самого престижного клубного европейского турнира состоится в понедельник, 17 декабря, в швейцарском Ньоне. Начало мероприятия – в 13:00 по киевскому времени.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

twitter.com/championsleague

Напомним, что "Шахтер" упустил победу в заключительном матче Лиги чемпионов против "Лиона" и весной вместе с киевским "Динамо" сразится за главный трофей Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики в Киеве "поприветствовали" донецкий "Шахтер" обидным баннером во время матча Лиги чемпионов против "Лиона" на НСК "Олимпийский".

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК БарселонаРеал МадридФК ЮвентусПСЖ
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