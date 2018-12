Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 12 декабря, состоялись заключительные поединки группового раунда Лиги чемпионов. 16 команд вышли в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира.

Среди участников 1/8 финала Лиги чемпионов оказались испанские "Атлетико", "Барселона" и "Реал", немецкие "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Шальке", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", французские "Лион" и ПСЖ, итальянские "Ювентус" и "Рома", потругальский "Порту", а также соперник "Динамо" в плей-офф квалификации ЛЧ – голландский "Аякс".

