Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

После матчей первого игрового дня 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА определились 14 из 16 команд-участниц 1/8 финала турнира.

"Валенсия" празднует выход в 1/8 финала ЛЧ

Во вторник самый интересный расклад был в группе G, где развязка оказалась драматичной. Благодаря камбэку "Лиона" в концовке матча против "Лейпцига" российский "Зенит" остался без еврокубков весной.

Таким образом, право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов уже заслужили: ПСЖ, "Реал", "Бавария", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Ливерпуль", "Наполи", "Барселона", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Лион", "Валенсия", и "Челси".

Остались неразыгранными две путевки, обладатели которых будут определены в среду, 11 декабря. На одну из них претендуют донецкий "Шахтер", "Динамо" (Загреб) и "Аталанта". А за вторую поведут заочную борьбу мадридский "Атлетико" и "Байер".

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Украины "Шахтер" примет в среду "Аталанту". Матч пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Начало – в 19:55.

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