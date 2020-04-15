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15 апреля • обновлено в 17:40
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"Опередил эпоху": легенда сборной России Кержаков восхитился Лобановским

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Экс-форвард сборной России Александр Кержаков, который сейчас тренирует ее юношескую команду, восхитился методами легендарного Валерия Лобановского и заявил, что пошел бы работать к нему ассистентом.

"Гвардиола, Симеоне, Клопп, Моуринью? Из этого списка никого выбирать не хочу. Если нужна какая-то фамилия – я бы с удовольствием пошел к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, все что мне сейчас остается – это смотреть документальные фильмы о нем и читать книги. Почему именно он? Человек внес огромнейший вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в свое время, предугадывал многие вещи. Объективно – опередил эпоху", – сказал Кержаков в интервью изданию Чемпионат.

Александр Кержаков

Александр Кержаков

Отметим, что экс-футболист является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На его счету 30 голов в 91 матче за национальную команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Кержаков угодил в скандал после того, как его обвинили в избиении уже бывшей жены Миланы Тюльпановой.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Кержаков Валерий Лобановский
Тег
сборная России по футболу
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