''Они потеряли'': стало известно о ''зверствах'' в "Заре"

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов применил санкции к футболистам своей команды за неудовлетворительные результаты. Игроки луганского клуба потеряли в зарплате.

"После ничьей с "Львовом" по итогам месяца, я их оштрафовал. Если они также будут продолжать так играть, в этом месяце тоже будет штраф. Не говорю на сколько. По итогам этого месяца тоже вполне вероятно, что потеряют в зарплате", - прокомментировал ситуацию в клубе генеральный директор "Зари" в интервью FootballHub.

Рафаилов упрекнул игроков в отсутствии самоотдачи на поле.

"Это катастрофа. Не могу объяснить, почему это происходит. Мы играли в еврокубках. Несмотря на то, что мы не достигли результата, футбол был качественный. Почему в "Мариуполе" так не сыграли, я не знаю. Не могу понять. Я встречался с тренерами, со всеми вместе и отдельно, со многими футболистами, чтобы узнать причину такого нежелания бороться и отдаваться в каждом матче. Не понимаю. Все опускают голову ниже колен и молчат", - выразил свое недовольство функционер.

Напомним, что "Заря" проиграла "Мариуполю" в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

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