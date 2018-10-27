МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

''Они потеряли'': стало известно о ''зверствах'' в "Заре"

6.2тЧитать материал на украинском

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов применил санкции к футболистам своей команды за неудовлетворительные результаты. Игроки луганского клуба потеряли в зарплате.

"После ничьей с "Львовом" по итогам месяца, я их оштрафовал. Если они также будут продолжать так играть, в этом месяце тоже будет штраф. Не говорю на сколько. По итогам этого месяца тоже вполне вероятно, что потеряют в зарплате", - прокомментировал ситуацию в клубе генеральный директор "Зари" в интервью FootballHub.

Новости
Пятов ''получил'' в лицо от партнеров по "Шахтеру"

Рафаилов упрекнул игроков в отсутствии самоотдачи на поле.

"Это катастрофа. Не могу объяснить, почему это происходит. Мы играли в еврокубках. Несмотря на то, что мы не достигли результата, футбол был качественный. Почему в "Мариуполе" так не сыграли, я не знаю. Не могу понять. Я встречался с тренерами, со всеми вместе и отдельно, со многими футболистами, чтобы узнать причину такого нежелания бороться и отдаваться в каждом матче. Не понимаю. Все опускают голову ниже колен и молчат", - выразил свое недовольство функционер.

Напомним, что "Заря" проиграла "Мариуполю" в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" одержал разгромную победу в матче чемпионата Украины в Киеве.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Сергей Рафаилов
Объект
ФК Заря
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги