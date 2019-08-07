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"Он сам": антигерой "Динамо" высказался о ключевом моменте матча с "Брюгге"

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Новичок киевского "Динамо" Александр Караваев, который стал антигероем матча Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге", извинился перед партнерами за заработанный пенальти.

При этом правый защитник "бело-синих", комментируя эпизод на 37-й минуте, отметил, что не согласен с решением арбитра.

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"Он сам": антигерой "Динамо" высказался о ключевом моменте матча с "Брюгге"

"Откровенно говоря, в том эпизоде с назначенным пенальти в наши ворота я даже не трогал соперника, он сам налетел на меня. Но вся вина лежит на мне, из-за чего я извинился перед партнерами, а теперь это хочу сделать перед болельщиками. Если бы не было этого одиннадцатиметрового, мы бы не проиграли в этом матче. Больше того, имея свои моменты, мы могли и выиграть. Извиняюсь перед всеми", – приводит слова Караваева "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич похвалил своих подопечных за стартовый отрезок матча с "Брюгге", который завершился минимальным поражением украинцев – 1:0.

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Темы
Динамо – Брюгге Лига чемпионов
Персона
Александр Караваев
Место
Бельгия Брюгге
Теги
ФК Динамо Киев ФК Брюгге
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