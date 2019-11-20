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20 ноября • обновлено в 10:14
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Официально: Моуринью получил назначение в новый клуб

1.3т
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Знаменитый Жозе Моуринью был назначен новым главным тренером "Тоттенхэма" вслед за недавним увольнением Маурисио Почеттино с этого поста.

Как сообщает официальный сайт лондонской команды, с португальским специалистом подписан контракт до конца сезона 2022/2023.

Напомним, что последним английским клубом в карьере Моуринью был "Манчестер Юнайтед", с которым он проработал с лета 2016 года до прошлого декабря.

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

Fox Sports

Новости
https://www.obozrevatel.com/sport/mourino-prodalsya-propagandistam-kremlya-i-poplatilsya.htm

Стоит отметить, что Маурисио Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года. И, несмотря на отсутствие трофеев, сумел достичь хороших результатов с клубом, дойдя до финала Лиги Чемпионов в минувшем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние месяцы "Тоттенхэм" не радовал фанатов своей игрой, что и привело к смене на тренерском мостике.

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Персоны
Жозе Моуриньо Маурисио Почеттино
Место
Англия Лондон
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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