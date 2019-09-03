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3 сентября • обновлено в 10:40
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Официально: "Динамо" рассталось с сербским легионером

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Сербский защитник Александар Пантич больше не является игроком киевского "Динамо".

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", клуб и сербский футболист достигли соглашения о расторжении контракта по обоюдной договоренности сторон. 27-летний защитник получил статус свободного агента.

Александар Пантич

Александар Пантич

1927.kiev.ua

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Напомним, что Пантич пришел в "Динамо" в 2017 году из "Вильярреала" на правах свободного агента. С того времени он провел 20 матчей в составе "бело-синих", отметившись 1 голевой передачей. Последние полгода футболист провел в аренде в испанском "Кадисе".

Контракт Пантича с "Динамо" был рассчитан до конца 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в последние дни трансферного окна было заинтересовано в аренде игрока сборной Словении.

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Тема
Трансферы
Персона
Александар Пантич
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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