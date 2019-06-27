Официально: "Динамо" подписало ключевого футболиста сборной Украины

"Динамо" подписало 27-летнего полузащитника луганской "Зари" Александра Караваева. Контракт футболиста сборной Украины с киевским клубом рассчитан на четыре года.

В столичной команде Александр будет выступать под игровым номером 20.

Частью сделки по переходу Караваева стал полноценный переход полузащитника "Динамо" Богдана Михайличенко в "Зарю".

"Ощущения после подписания контракта волнительные. Когда только появилось предложение и все происходило на уровне обсуждения, я это воспринимал нормально, но сейчас, когда уже непосредственно подписывал контракт, чувствовал приятное волнение, я полностью осознал, куда попал", - в интервью динамовской пресс-службе прокомментировал свой переход Александр.

До 2017 года Караваев был на контракте у "Шахтера", однако за первую команду горняков так и не провел ни одного матча.

Александр на правах аренды защищал цвета "Севастополя" (2012 - 2014), "Зари" (2014-2016) и "Фенербахче" (2017). В 2017 году стал полноценным игроком луганского клуба.

В прошлом сезоне Караваев сыграл за "Зарю" в 38 матчах во всех турнирах и забил 10 мячей. За сборную Украины провел 22 игры и отметился одним голом.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая информация о потенциальном трансфере хавбека "Зари" появилась еще 20 июня. Ранее попытки подписать бывшего "горняка" у киевлян были еще в 2017 году.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!