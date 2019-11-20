"Очень хочется..." Комментатор из РФ нервно высказался о матче Украина - Россия на Евро-2020

Одиозный российский комментатор Василий Уткин высказал мнение относительно возможной встречи сборных Украины и России на решающей стадии плей-офф Евро-2020.

По мнению известного журналиста, сборная Украины не выглядит фаворитом в этом гипотетическом поединке.

Василий Уткин РИА Новости

"Я собираюсь болеть за свою команду, команду своей страны. Так что ж вы, милые украинцы, так обижаетесь на то, что верю в победу своей команды и говорю "Вы все получите прямо на поле" в ответ на ваш прекрасный троллинг? Да, разумеется, нас поставили на место в субботу, но это ничего не меняет в том, что мне очень хочется, чтобы сборная России сыграла с Украиной на Евро, и действительно я верю в победу", – заявил Уткин в эфире своего Youtube-канала.

Российский блогер отметил, сборная Украины "ничем не показала свое умение готовиться к большим турнирам".

"У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта. Сборная России лучше готова к этому испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать на то, что вы, милые, дорогие, родные украинцы получите свое в матче плей-офф", – добавил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин закатил истерику после слов Виктора Вацко о сборной России, потерпевшей разгром в матче отбора Евро-2020.

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