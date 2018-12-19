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''Оборзевшие'': жена арестованного Мамаева ''прошлась'' по российским футболистам

4.4тЧитать материал на украинском

Супруга Павла Мамаева, который отбывает наказание за избиение двух человек, наехала на российских футболистов. Жена игрока Алана обвинила коллег своего мужа во вседозволенности.

«Если смотреть в общем, то футболисты оборзевшие. Ну а как ещё объяснить ситуации, когда народ даже говорит: «Ну куда, хватит уже!» У нас так всегда было и будет. Для того чтобы это исправить, в футбольных школах должны быть психологи, которые бы работали с ребятами и направляли их в правильную сторону. Нужны психологи в клубах, которые создавали бы команду», - цитирует Алану Championat.com.

''Оборзевшие'': жена арестованного Мамаева ''прошлась'' по российским футболистам

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Супруга Мамаева призналась, что атмосфера в команде ее мужа далека от идеальной.

«Вот в «Краснодаре» нет команды – есть каждый отдельный игрок, у которого своя жизнь. Каждый сам за себя. Они не общаются вне футбола», - рассказала об обстановке в команде Алана.

Напомним, мосгорсуд вынес решение по апелляциям нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на продление срока содержания под стражей до 8 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать арестованного форварда "Зенита" Александра Кокорина не выдержала приговора и разрыдалась под зданием суда.

Персоны
Александр КокоринПавел Мамаев
Место
Россия
Тег
ФК Краснодар
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