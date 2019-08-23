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"Нога не выросла": футболист "Динамо" рассказал о визите на Чернобыль

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Датский легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями после экскурсии на Чернобыльскую АЭС, которую совершил вместе с несколькими партнерами по команде.

"Решил поехать в Чернобыль после просмотра сериала. Но я знал о Чернобыле и до этого. Всегда хотел туда поехать, посмотреть, что там. Поражен, что многие вещи не изменились. Не могу сказать, что мне было страшно — был день, светило солнце. У нас был прибор, который измерял уровень радиации и помогал нам быть в безопасности. Конечно, все выглядело заброшенным. В Чернобыле все необычное. Ты видишь оставленные журналы, газеты, куклы из детского сада", — рассказал Дуэлунд в интервью на YouTube-канале FootballHub.

Также датский полузащитник прокомментировал шутку голкипера "Динамо" Дениса Бойко, который в Instagram спросил у него, не выросла ли у него новая нога после поездки в Чернобыль.

"Бойко шутил, не появились ли у меня хвост или еще одна нога. Возможно, Денис посещал это место. Все хорошо, дополнительной ноги не выросло, волосы на месте. Я прекрасно вижу, так что все отлично", – отметил Дуэлунд.

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Кроме того, стало известно, что Дуэлунд не нуждается в операции и будет восстанавливаться порядка двух недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевлян Алексей Михайличенко сделал важное обращение к болельщикам "Динамо".

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Тема
Чернобыльская зона
Персона
Миккель Дуэлунд
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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