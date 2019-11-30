Никто не выдерживал конкуренции: Шевченко – о пути на Евро-2020 и переменах сборной Украины

Болельщики говорят о самом футболе сборной Украины больше, чем о ее результатах – ранее это казалось нереальным. Но спустя 3 года работы Андрея Шевченко это воплотилось в жизнь.

Украина феноменально провела отбор на Евро-2020, выйдя на чемпионат досрочно после победы над действующим чемпионом Европы. И если пару лет назад это было утопией, то сейчас воспринимается как надлежащее. Шевченко удалось не просто улучшить или локально изменить игру сборной, а и создать новую команду с полностью новыми принципами. Теперь Украина играет первым номером с большинством соперников, ведет яркую игру и значится фаворитом. При Шевченко изменилось почти все!

В конце отборочного цикла ЧЕ-2020 мы встретились с Андреем Николаевичем перед последней игрой с Сербией, которым Украина закроет квалификацию 10-ю матчами без поражений. Несмотря на фактическое выполнение главной задачи (выйти на ЧЕ), Шевченко не допускает даже малейшей расслабленности – максимальная концентрация на жизни команды, скрупулезный подход к деталям и первые мысли о подготовке к Евро.

Нельзя сравнивать выход на чемпионат Европы с победой в Лиге чемпионов

– Сегодня сборная Украины стала совсем иной командой, если вспоминать отбор на ЧМ-2018 и, тем более, Евро-2016. Что радует лично вас – качество футбола, обновленный состав или добытая путевка на Евро?

– У нас изначально была задача – достижение успеха через футбол, который мы пропагандируем. Через качественный футбол. Поэтому, вместе с выходом на Евро, можно сказать, мы выполнили двойную задачу – сборная стала играть иначе и радовать болельщиков.

Андрей Шевченко находится в шаге от того, чтобы стать самым успешным тренером в истории сборной Украины

– Болельщики больше говорят не о Евро, а о футболе сборной, ее стиле и игровых качествах. Это можно назвать маленькой победой для тренера?

– Я бы сказал даже, что это большая победа для тренера. Классно, когда твоя команда не только добывает результат, но и делает это качественно, вызывая восторг у других.

– Если сопоставить выход со сборной своей страны на чемпионат Европы – это приравнивается к победе в Лиге чемпионов с "Миланом"? Или такую победу и выход на турнир нельзя сопоставлять?

– Не думаю, что эти вещи стоит сравнивать. Каждая победа воспринимается по-разному, в зависимости от целей, уровня футбола, качества исполнителей и других факторов. В нашем же случае была поставлена задача – за три года вывести команду на новый уровень игры, и благодаря этому добиться успеха. Мы это сделали.

Хочется, чтобы футболисты еще лучше "читали" ситуации на поле, повышая этим уровень командной игры

– Вы часто будто напоминаете всем: "Нам нужно постоянно прогрессировать". В чем в ближайшее время видите прогресс? Улучшение защиты, мобильность полузащиты, реализация моментов, взаимопонимание в команде?

– Чем больше команда будет "читать" ситуаций на поле, тем лучше будет качество игры. Тогда мы прежде всего будем зависеть от качества командной игры, ведь индивидуальность дает лишь качество игровых действий одного футболиста. А вот целостность и сама структура игровой модели зависит от командных действий. Поэтому, чем лучше футболисты будут "читать" ситуации на поле, тем выше будет уровень командной игры.

– Сборная уже готова к тому, чтобы не просто переигрывать соперника по ситуации, а и подготавливать на каждый матч особый план и добывать результат, как это было в домашнем матче с Португалией и Марлосом в роли "ложной девятки"?

– У нас есть хорошие возможности варьировать расстановку игроков впереди и давать им разные задания в первую очередь потому, что их индивидуальные качества и понимание игры позволяют это делать. Дальше посмотрим, смогут ли футболисты переносить и воплощать такие задумки, как в матче с Португалией, на все игры.

– Что сейчас в первую очередь хочется улучшить в сборной? Или сегодня стоит задача в первую очередь сохранить имеющиеся наработки и с ними отправиться на Евро-2020?

– Прежде чем говорить о подготовке к чемпионату Европы, нужно посмотреть, каким составом мы сможем поехать туда. Очень многое зависит от того, в каком состоянии к ЧЕ подойдут наши ведущие игроки. И уже когда мы увидим полную картину по комплектации и состоянии футболистов, тогда определим цели и поставим задачи.

– После ЧМ-2018 вы сказали: "Мы знали, что у нас сильные игроки, но нужно было построить игру так, чтобы они показывали свои лучшие качества". Кто ранее не показывал эти лучшие качества? Кто по-своему разочаровывал и не оправдывал ожиданий?

– Нет, в этом плане все было нормально. Во-первых, сама структура игры команды была выбрана относительно качеств наших футболистов. Мы видели, что есть хорошие созидательные игроки и перспективные полузащитники, поэтому сделали акцент на качество за счет коротких и средних передач, правильных перемещений, эффективного использования пространства и компактности. У нас есть возможности плодотворно работать с этой командой, добиваясь желаемой структуры и качества.

Андрей Шевченко вместе с Александром Караваевым (слева) и Русланом Малиновским после победы над Португалией в Киеве (2:1)

Исходя из этого, игроки с определенным талантом и направленностью на качественный футбол раскрываются лучше. Футболистов, которые немного ограничены технически и где-то в мышлении, стараемся наилучшим образом приспособить к нашей игре. То, что мы пытаемся дать команде, чтобы все одинаково "читали" ситуацию, позволяет перекрыть нехватку индивидуальных качеств за счет командной игры.

Конкуренции по-прежнему не хватает. К сожалению, качество игры команды по-прежнему очень зависит от наших основных исполнителей

– Насколько много приходится работать психологически с игроками, когда они приезжают в сборную?

– Это входит в комплекс всей работы. Наш труд не ограничивается только формированием игровой модели и тактической работой, есть много направлений. И одно из них – психология. Если тренер хочет добиться успеха, он обязан уметь разговаривать с игроками о самых разных вещах. Это обязательно.

– Футболисты из европейских клубов приезжают в сборную в лучшем состоянии, чем из УПЛ?

– Это немного неправильное сравнение. В течении сезона состояние игрока определяют множество факторов – как проходит сам чемпионат, насколько нагружен календарь той или иной команды, сколько времени на поле имеет игрок и т. д.

– За время работы в сборной вы часто говорили об отсутствии ровной конкуренции состава. Учитывая успешный отбор на Евро, сейчас ситуация выровнялась?

– Нет. К сожалению, качество игры команды по-прежнему очень зависит от наших основных исполнителей. Очень важно, чтобы все они были в строю. В то же время, одна из главных составляющих успеха нашей команды – замена лидеров. Когда они не могли играть, заменившие их исполнители не просто вышли на их позиции, а в некоторых случаях сыграли намного удачнее, чем мы ожидали.

Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины

Когда проводили с Сербией домашнюю встречу (5:0. – Прим. авт.), у нас не было Ярмоленко и Марлоса, но их замечательно заменили Цыганков и Коноплянка. То есть, есть ряд позиций с хорошей конкуренцией, но в то же время несколько позиций – без нее. Поэтому качество игры сборной сейчас очень зависит от того, чтобы все игроки были здоровы.

За три года мы смотрели и приглашали многих футболистов, давали им шанс - конкуренцию никто не выдерживает. У "Динамо" же и "Шахтера" – стабильность и превосходство в данном вопросе

– Как пришли к вызову хавбека "Зари" Дмитрия Иванисени? Это решение вопроса с альтернативой Тараса Степаненко или совсем другая опция?

– Иванисеня в последнее время прогрессировал и показывал хороший уровень футбола, будучи лидером своей команды. К тому же, "Заря" неплохо выступает в чемпионате, у команды появился новый рисунок игры. Опорный полузащитник такого стиля был нам всегда интересен, он один из кандидатов. Линия полузащиты у нас представлена очень хорошо, и мы дали ему шанс.

Посмотрим, как он дальше будет прогрессировать, и уже во время товарищеских игр весной и непосредственно перед Евро будем определяться насчет Иванисени и других.

– Альтернатива Степаненко – самый тонкий вопрос комплектации состава, если Тарас выпадает?

– Есть ряд исполнителей, которые могут помочь с решением этого вопроса. Хотя я бы не сказал, что в сборной вовсе нет конкуренции в данном случае. Но в тоже время этой позиции уделяется большое внимание, так как для нас она – одна из ключевых.

– В сборной, кроме Иванисени, нет полевых игроков не из "Динамо" и "Шахтера" уже два года. Это повод для беспокойства?

– С другой стороны это надо рассматривать как стабильность. Вы нашли здесь минус, а я вижу плюс. Да, это лишь два клуба, но на протяжении 20-25 лет "Динамо" и "Шахтер" являются главными "поставщиками" для сборной. Сейчас же, кроме "Зари", в Украине сложности с этим. Хотя за три года мы смотрели и приглашали многих футболистов, давали им шанс. Но конкуренцию никто не выдерживает. У "Динамо" же и "Шахтера" – стабильность и превосходство в данном вопросе.

Шевченко часто эмоционально что-то подсказывает команде со скамейки запасных

– Согласны, что вам отчасти повезло, что в один период отлично заиграли в своих клубах Зинченко и Малиновский? Без них не было бы всего нынешнего успеха?

– Зинченко и Малиновский – это игроки, которые росли и становились нынешними футболистами вместе с нами, в этой сборной Украины. Они получили (а вернее – заработали) место в стартовом составе, и сегодня стали действительно ведущими игроками.

– В целом довольны, как украинцы сейчас проявляют себя в европейских чемпионатах?

– Да. Хотя на 100 процентов, конечно, никогда нельзя быть довольным. Но у многих есть однозначный прогресс и стабильность. Тот футбол, который парни показывают в своих клубах и сборной – он впечатляет.

Не вижу смысла сейчас влезать в нюансы относительно состава и говорить, что "может – тот, а может – этот"

– Пара Кривцов-Матвиенко, сыгравшая весь отбор почти "от А до Я" – идеальная связка центральных защитников для нынешней сборной? Или если будет достойные кандидаты, решитесь на перемены в защите?

– Это уже немного провокационный вопрос. Мы ведь говорим о сборной страны, и в данном случае я считаю такие вопросы немного неправильными. У меня есть команда, коллектив, футболисты, которые будут получать свой шанс и играть в случае наилучшего своего состояния. Влезать сейчас в такие вещи и говорить, что "может – этот, а может – тот" – я не вижу смысла.

В работе со сборной Андрею Шевченко помогают итальянские специалисты, в частности Мауро Тасотти

Сегодня у нас есть стабильный состав с 26-28 человек плюс молодежь, на которую мы постоянно смотрим. Если другие футболисты за полгода смогут закрепиться в своих командах, стать их ведущими игроками и выдерживать конкуренцию в сборной – мы вызовем их. Футбол – это постоянная конкуренция.

– За все 10 матчей отбора на правом фланге в сборной сыграло шесть игроков (по три хавбека и защитника). Можно сказать, что это было слабым местом в плане достижения баланса и стабильности?

– В первую очередь смотрим на стабильность самих игроков в своих клубах. Индикатором для нас являются их клубные выступления, ведь за три дня в сборной мы не можем до конца оценить состояние игрока. Да, как тренер могу действовать инстинктивно и решить, что в конкретной игре качества одного футболиста будут уместнее, чем другого.

Но главный индикатор – это клубные выступления. А мы же, тренерский штаб сборной, прибегаем к вариациям относительно наших возможностей и в свете результата. Поэтому, кто сколько сыграл в итоге за сборную – это не должно волновать. Может быть и такое, что кто-то сейчас вообще не играет, но покажет себя в будущем.

Жеребьевку жду совершенно спокойно, ничего особенного, с нормальными эмоциями

– Каких ошибок нельзя допустить на Евро-2020, если вспомнить горький опыт Евро-2016?

– Пока об этом говорить нет смысла. В первую очередь нужно понимать, какая группа будет у Украины на Евро-2020 и каким составом сборная поедет на чемпионат. Так что о подобных вещах стоит думать и говорить гораздо позже.

– Жеребьевку ждете с трепетом или спокойно?

– Совершенно спокойно, ничего особенного, с нормальными эмоциями. Посмотрим, кто попадется нам в группе, кроме Нидерландов, и уже исходя из имен соперников будем выстраивать нашу стратегию подготовки.

– Какие планы на весну? Сколько матчей хотите провести и есть ли уже конкретные варианты?

– Весной перед Евро у нас будет возможность сыграть четыре товарищеских матча, а уже накануне самого ЧЕ сможем провести пару спаррингов. Но сколько будет игры и с кем – пока неизвестно.

Непосредственную подготовку к Евро начнем уже тогда, когда определится состав нашей группы. Все команды еще ждут окончания отборочного цикла и жеребьевки, чтобы потом планировать спарринги. Так что от состава группы и будем строить стратегию подготовки.

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