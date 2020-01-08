"Никогда не узнаем правду": жена экс-игрока "Динамо" резко высказалась о крушении Boeing в Иране

Жена экс-игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка – Ирина Морозюк – прокомментировала трагедию с падением украинского самолета Boeing 737 в Иране, в результате чего погибли 176 человек.

"Ни о чем другом не могу думать... Перечитала снова причины последних авиакатастроф и поняла, что большинство из-за ошибок человека! Вот, к примеру, капитан самолета попросил изменить маршрут из-за сильных грозовых туч, диспетчер не разрешил и через две минуты самолет исчез с радара, потому что попал в страшную турбулентность и его ударила молния. Самое страшное, что твоя жизнь может оборваться от того, что кому-то просто пох#й", – написала Морозюк в сториз своего Instagram.

Кроме того, супруга экс-динамовца сделала предположение, что власти могут скрыть истинные причины катастрофы.

"Жаль, что мы никогда не узнаем правду! Власти, скорее, сделают все, как удобно им! Отказ двигателя из-за того, что стая уток залетела или еще какая-то хрень", – добавила Ирина.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды украинского спорта эмоционально отреагировали на трагедию с украинским лайнером Boeing 737.

Напомним, самолет украинской авиакомпании "МАУ", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). По последним данным, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев.

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим.

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